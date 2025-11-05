Cds sulla Champions: "Così è dura e ora il calendario si fa difficile"

Nel suo editoriale per il Cds, il giornalista Pasquale Salvione analizza così il pari del Napoli in Champions League contro l'Eintracht che complica la rincorsa agli ottavi tramite i playoff: "Si fa dura. Quattro punti in quattro partite non sono un bottino incoraggiante a metà girone di Champions. E il calendario non è certo in discesa. Prima di Natale il Napoli sfiderà il Qarabag e il Benfica di Mourinho, a inizio 2026 Copenaghen e Chelsea.

Il tempo per risalire in classifica c’è, a patto che Conte ritrovi un Napoli più vivace e più cattivo. Più pimpante, più incisivo, più cinico sotto porta. Per ora Antonio deve accontentarsi di aver chiuso la terza partita senza subire gol: potrebbe sembrare solo un contentino, ma, dopo le incertezze avute da inizio stagione, è un’ottima notizia per una difesa che ha ritrovato in Rrahmani il suo pilastro".