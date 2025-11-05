Cds: "Pari pericolosissimo, ora sono a rischio anche i playoff Champions!"

Ora sono a rischio anche i playoff e quello del gol rischia di diventare un problema. Questa la sintesi dell'analisi del Corriere dello Sport dopo il pari del Napoli in campo europeo, in Champions. "È spietata, la legge del gol: n on segni, non vinci. Retorico e banale ma tremendamente utile a fotografare la serata Champions e il momento del Napoli: seconda partita in quattro giorni senza reti e secondo 0-0 di fila al Maradona, fino a poco fa terra di cinque successi stagionali su cinque.

E se quello con il Como aveva riportato la squadra in testa al campionato, il pari di ieri è pericolosissimo in ottica qualificazione: i conti si faranno a turno completato, sì, ma di questo passo, con una sola vittoria in quattro giornate, anche il playoff comincia a essere viscido. Tanto da rischiare di sfuggire di mano".