Conte bocciato dai quotidiani: "Brutta gara, la Champions si complica. Dov'è il gol?"
Antonio Conte sotto la sufficienza per i quotidiani oggi in edicola. Voti bassi all'allenatore del Napoli per un'altra prova incolore degli azzurri dopo quella col Como. Due zero a zero dal sapore differente.
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Che ci fosse un problema offensivo era chiaro, ma il secondo 0-0 di fila interno preoccupa. Così è molto dura in Europa".
Voto 5,5 per il Corriere dello Sport
"Il terzo clean sheet di fila, il primo in Europa, rende solo meno amaro il secondo 0-0 in quattro giorni dopo il Como. L’attacco non gira anche se stavolta, rispetto alla partita di sabato, la squadra crea di più ma spreca. In Champions, con 4 punti dopo 4 giornate, la strada si fa sempre più in salita".
Voto 5 per Tuttonapoli
"Il Napoli gioca una brutta gara e lui ritarda troppo i cambi".
