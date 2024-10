Conte, Lobotka e quel gesto inusuale dopo la sostituzione

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Un Antonio Conte che si coccola Stanislav Lobotka dopo la grande prestazione contro il Como. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che evidenzia il grande momento del centrocampista, esaltato anche da Cesc Fabregas al termine della sfida vinta per 3-1 dalla squada di Conte contro i lariani.

"Prima dell'inizio del recupero, Conte lo ha richiamato in panchina e il Maradona si è alzato in piedi per applaudirlo. Conte difficilmente si apre a gesti plateali per un singolo, ma stavolta non è riuscito a trattenersi e lo ha abbracciato e baciato davanti a tutti, come si fa con un figlio" si legge sulla rosea in edicola.