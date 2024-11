Conte molto deluso ad Empoli: sta insistendo su un errore da evitare con l'Atalanta

Conte è stato un martello ieri mattina nel preparare nei dettagli un match molto delicato e proseguirà pure oggi nel corso della rifinitura. A Castel Volturno - scrive il quotidiano Repubblica - si va in campo a ridosso delle 12.30, lo stesso orario della sfida contro l’Atalanta. Il precedente lunch match al Castellani contro l’Empoli non è andato benissimo a livello di approccio, deludendo soprattutto nel primo tempo, e quindi Conte ha impostato una vigilia avvicinando il più possibile gli allenamenti all'orario del calcio d'inizio.

Contro l'Atalanta c'è bisogno di una partenza senza sbavature per provare a mettere in difficoltà un avversario di alto livello. Il Napoli – che andrà in ritiro stasera nel solito hotel di Pozzuoli – dovrà essere praticamente perfetto per superare un altro ostacolo importante. La formazione è praticamente fatta e si va verso la conferma dell’undici che ha sbancato San Siro contro il Milan considerando che Lobotka non ha ancora del tutto recuperato e quindi non verrà rischiato.