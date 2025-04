Conte non vuole scherzi: in allenamento ha insistito su un aspetto

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Antonio Conte non vuole scherzi, conosce la qualità del Monza che ha giocatori di buon livello tecnico come Caprari, Kyriakopoulos, Castrovilli in grado di produrre spunti pericolosi.

"Il Monza è fragile, nel corso del campionato ha dimostrato di crollare alle prime difficoltà, tocca al Napoli determinarle sbloccando e chiudendo la contesa quanto prima. L'aspetto mentale è la chiave della gara, Conte sta insistendo durante gli allenamenti così come ha fatto nello spogliatoio contro l'Empoli quando all'intervallo ha chiesto di giocare come se il risultato fosse 0-0".