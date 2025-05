Conte Re degli 1-0: Napoli vince 7 volte di corto muso, eguagliati Mazzarri e Sarri

Il Napoli di Antonio Conte ha fatto del successo di misura una vera e propria cifra stilistica. Con la vittoria per 1-0 a Lecce, sono salite a sette le partite vinte dagli azzurri con questo risultato secco: prima erano arrivate contro Empoli, Roma, Torino, Venezia, Monza e ancora all’andata contro il Lecce.

Come evidenzia l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli vince sempre più spesso “di corto muso”: ben 13 delle 35 vittorie stagionali sono arrivate con appena un gol di scarto. Un dato significativo che conferma la solidità e la mentalità pragmatica della squadra costruita da Conte.

E proprio il tecnico salentino ha già riscritto un primato del club: sette successi per 1-0 in un solo campionato, mai nessuno ci era riuscito nell’era De Laurentiis. Spalletti si fermò a cinque nella sua prima stagione e a quattro in quella dello scudetto, mentre Conte ha eguagliato il record di Mazzarri (2010-11) e Sarri (2017-18), ma con ancora giornate a disposizione per superarlo.