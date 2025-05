Castel Volturno preso d'assalto dai tifosi: il Napoli rafforza la sicurezza

Con il quarto scudetto ormai a un passo, cresce l'entusiasmo dei tifosi napoletani, che ogni giorno si riversano sempre più numerosi fuori dal centro sportivo di Castel Volturno nella speranza di ottenere un autografo o una foto con Antonio Conte e i suoi calciatori.

Come riportato da Il Mattino, la SSC Napoli ha deciso di potenziare il sistema di sicurezza attorno alla struttura. A partire da domani, sarà rafforzato il numero degli steward in servizio, già una decina, per gestire l’afflusso crescente di sostenitori che attendono i giocatori al termine degli allenamenti.

L’atmosfera è carica di passione e attesa, e la società vuole garantire ordine e sicurezza in vista delle ultime, decisive settimane di campionato.