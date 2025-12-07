Conte-Spalletti, chi rischia di più? Libero: "Il secondo, se perde è fuori dallo Scudetto"

“In Napoli-Juventus è Spalletti che rischia di più”. Pensieri e parole del quotidiano Libero, nel giorno di Napoli-Juventus. Questo è quanto si legge sul giornale: "Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre. È una rivalità storica, mai sopita e sempre pronta ad arricchirsi di nuovi capitoli. La sfida di stasera al Maradona è particolarmente significativa perché arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Conte ha gli uomini contati e ha perso praticamente tutto il centrocampo, fatta eccezione di McTominay; Spalletti pure è in perenne emergenza e rispetto al collega ha l’ansia di dover fare risultato. La Juventus è infatti a -5 dalla vetta e a -4 dal quarto posto: se dovesse perdere al Maradona, potrebbe dimenticarsi la lotta per il titolo già a dicembre".