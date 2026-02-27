Conte sta pensando al cambio modulo per il finale di stagione: ritorno al passato

Sarebbe quello di inizio stagione scelto da Conte con l'arrivo di De Bruyne. Lo scrive Repubblica oggi in edicola con tutti gli aggiornamenti

Antonio Conte aspetta il ritorno di tutti gli infortunati di centrocampo per tornare al passato, al 4-1-4-1, per un modulo pronto ad essere di nuovo di riferimento per il Napoli. Sarebbe quello di inizio stagione scelto da Conte con l'arrivo di De Bruyne. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

"La missione nei prossimi 90’ non pare impossibile, contro un avversario che ha realizzato in campionato appena 19 gol in 26 giornate. I progressi di Beukema (tra i migliori a Bergamo per duelli vinti e palloni recuperati, al di là del secondo centro personale) fanno sperare. Ma in prospettiva, col recupero di Gilmour e quelli vicini di Anguissa, McTominay e De Bruyne, la strada maestra sembra il cambio di modulo: 4-1-4-1 e centrocampo più robusto. Con l’ottava difesa in Champions non si va".