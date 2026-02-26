Verona-Napoli, arbitra Colombo: i precedenti non sorridono agli azzurri
La designazione arbitrale per Hellas Verona-Napoli accende il dibattito. A dirigere la sfida di sabato sarà Andrea Colombo, della sezione di Como, un nome che riporta alla memoria episodi recenti poco graditi all’ambiente azzurro. Colombo ha infatti arbitrato Napoli-Roma due weekend fa, gara segnata da polemiche per un contatto mai sanzionato su Rasmus Højlund e, più in generale, da una direzione giudicata non brillante. Non solo: è lo stesso arbitro che durante Inter-Napoli aveva incrociato le ire di Antonio Conte a bordocampo, episodio culminato con l’espulsione del tecnico.
Il Var Gariglio pure fa discutere
A completare la squadra arbitrale ci sarà Gianluca Gariglio al VAR, altro nome legato a decisioni discusse: dal mancato richiamo in Napoli-Como a un rigore contestato in Lecce-Napoli. Non mancano, però, i ricordi positivi: Colombo ha diretto appena due mesi fa la finale di Supercoppa vinta dal Napoli. Un dettaglio che strappa almeno un sorriso, in una vigilia comunque carica di attenzione. A riportare tutto è Il Mattino.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
