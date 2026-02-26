Elmas non si ferma da quasi 5 mesi: ecco il possibile sostituto in Verona-Napoli
Le rotazioni tornano d’attualità in casa Napoli. Secondo quanto scrive Tuttosport, Billy Gilmour è in crescita e potrebbe rappresentare la novità dall’inizio nella sfida di sabato a Verona. Lo scozzese, rientrato due settimane fa contro la Roma, sta ritrovando condizione e ritmo: l’ipotesi è un impiego dal primo minuto per concedere respiro a Eljif Elmas, reduce da una lunga striscia di partite senza sosta dal 5 ottobre.
De Bruyne, serve ancora tempo
Discorso diverso per Kevin De Bruyne. Per il belga servirà ancora pazienza: il rientro è previsto più avanti, con l’obiettivo di fine marzo. Antonio Conte valuta con attenzione tempi e carichi, consapevole che lo sprint finale richiede equilibrio tra gestione delle energie e recupero degli uomini chiave. A Verona, intanto, spazio alle alternative per mantenere alto il livello.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro