Elmas non si ferma da quasi 5 mesi: ecco il possibile sostituto in Verona-Napoli

Le rotazioni tornano d’attualità in casa Napoli. Secondo quanto scrive Tuttosport, Billy Gilmour è in crescita e potrebbe rappresentare la novità dall’inizio nella sfida di sabato a Verona. Lo scozzese, rientrato due settimane fa contro la Roma, sta ritrovando condizione e ritmo: l’ipotesi è un impiego dal primo minuto per concedere respiro a Eljif Elmas, reduce da una lunga striscia di partite senza sosta dal 5 ottobre.

De Bruyne, serve ancora tempo

Discorso diverso per Kevin De Bruyne. Per il belga servirà ancora pazienza: il rientro è previsto più avanti, con l’obiettivo di fine marzo. Antonio Conte valuta con attenzione tempi e carichi, consapevole che lo sprint finale richiede equilibrio tra gestione delle energie e recupero degli uomini chiave. A Verona, intanto, spazio alle alternative per mantenere alto il livello.