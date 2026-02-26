Cambio modulo? Sì, ma più avanti: perché col Verona si andrà ancora col 3-4-2-1
Le buone notizie che arrivano dall’infermeria riaprono il dibattito tattico in casa Napoli. Il rientro di Billy Gilmour e Frank Zambo Anguissa, unito all’ottima condizione di Kevin De Bruyne – che mette nel mirino Lecce o Torino – offre nuove soluzioni a Antonio Conte. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando come la ritrovata abbondanza in mezzo al campo possa spingere verso qualche variazione di modulo. La riflessione nasce anche dalla situazione opposta in difesa, dove pesano le assenze di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani.
Le idee di Conte
Nel laboratorio di Conte le idee non mancano, ma diventeranno concrete solo quando i rientri saranno pienamente effettivi. Intanto, a Verona, il Napoli dovrebbe proseguire con il 3-4-2-1, al massimo con Anguissa pronto dalla panchina. Non è un dettaglio, però, poter contare su cambi come Anguissa e Gilmour, a lungo assenti. Conta il presente: Verona è la priorità, dopo una settimana di lavoro intenso e senza impegni di coppa, mentre il futuro tattico resta un’opzione aperta.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro