Cambio modulo? Sì, ma più avanti: perché col Verona si andrà ancora col 3-4-2-1

Cambio modulo? Sì, ma più avanti: perché col Verona si andrà ancora col 3-4-2-1TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Con i recuperi di Anguissa e GImour e quello futuro di De Bruyne, Conte pensa al ritorno alla difesa a quattro. Ma non ancora per il match col Verona.

Le buone notizie che arrivano dall’infermeria riaprono il dibattito tattico in casa Napoli. Il rientro di Billy Gilmour e Frank Zambo Anguissa, unito all’ottima condizione di Kevin De Bruyne – che mette nel mirino Lecce o Torino – offre nuove soluzioni a Antonio Conte. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando come la ritrovata abbondanza in mezzo al campo possa spingere verso qualche variazione di modulo. La riflessione nasce anche dalla situazione opposta in difesa, dove pesano le assenze di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani.

Le idee di Conte
Nel laboratorio di Conte le idee non mancano, ma diventeranno concrete solo quando i rientri saranno pienamente effettivi. Intanto, a Verona, il Napoli dovrebbe proseguire con il 3-4-2-1, al massimo con Anguissa pronto dalla panchina. Non è un dettaglio, però, poter contare su cambi come Anguissa e Gilmour, a lungo assenti. Conta il presente: Verona è la priorità, dopo una settimana di lavoro intenso e senza impegni di coppa, mentre il futuro tattico resta un’opzione aperta.