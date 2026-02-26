Convocazioni Italia, due azzurri in dubbio: uno è una new entry

Le scelte per gli spareggi Mondiali iniziano a prendere forma nella testa di Gennaro Gattuso. Come riporta il Corriere dello Sport, il commissario tecnico punta su carattere ed esperienza per l’appuntamento più delicato, senza chiudere però la porta ai giovani che stanno emergendo in campionato. L’eccezione più concreta, al momento, è Marco Palestra del Cagliari, che ha buone chance di rientrare nel gruppo.

Da Vergara a Meret, gli azzurri in bilico per la Nazionale

Diverso il discorso per Vergara: il talento del Napoli è considerato valido, ma non ancora pronto per gli spareggi. Un eventuale Mondiale, però, cambierebbe lo scenario. In bilico anche Alex Meret, che rischia di restare fuori: a contendergli il posto da quarto portiere c’è Elia Caprile. Gattuso guarda avanti: in caso di defezioni da qui a giugno restano sotto osservazione profili come Pisilli, Fabbian, Kayode e Savona. Per la nuova Nations League, da settembre, il ct ringiovanirà il gruppo: monitorati Bartesaghi, Venturino (in crescita con la Roma) e Volpato, in progresso al Sassuolo alle spalle di Domenico Berardi.