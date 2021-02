Corbo: "Esonero Gattuso decisione drastica, non c'è giusto allenatore di ricambio"

Non ha senso, ora, a questo punto della stagione, esonerare Gattuso e cambiare allenatore. Lo scrive Antonio Corbo nel suo editoriale, Il Graffio per Repubblica: "Ed ora, che fare? A quattro giorni dal ritorno con il Granada per gli ottavi di Europa League sarebbe non solo sbagliata (Granada sconfitto nella piccola cittadina aragonese di Huesca 3-2) ma certamente intempestiva una decisione drastica. Manca tra l’altro il giusto allenatore di ricambio. Peggio pensare ad un supplente".