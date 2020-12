Corbo ricorda: "Il Napoli va forte anche con la sua auto più cara (Osimhen) in garage"

Il Napoli vola anche senza Victor Osimhen, l'acquisto più costoso della storia del club, che fin qui è stato costretto ai box a causa di un infortunio. Lo ricorda Antonio Corbo su La Repubblica: "Il contributo limitato dell’acquisto più costoso, un attaccante ancora irrisolto e grezzo, ma per fisicità e rapidità in progressione rappresenta una formidabile riserva di potenza in questo campionato e nei prossimi. "Come andare forte, pur lasciando l’auto più cara in garage".