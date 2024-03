Corbo su Repubblica: "ADL a picco! Chiavelli si sta defilando, ma ha deciso troppo"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così nel suo fondo all'indomani della sconfitta con l'Atalanta

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così nel suo fondo all'indomani della sconfitta con l'Atalanta: "Dopo vent’anni di presidenza scorbutica ma con conti sani e buone visioni si distingue in un campionato con disavanzo lordo di 3,3 miliardi. Una luce nel buio fosco del calcio italiano. Ma oggi De Laurentiis va a picco con il suo tesoro di circa 200 milioni, tra sconfitte e fischi. E deve decidere: lascia o rifà il Napoli, come e con chi? È andato a sbattere per una fatale distrazione. Volle fare dello scudetto un dimenticabile festival, nessuno ne parla più.

Lasciò chiavi ed un progetto quasi in bianco ad Andrea Chiavelli, amministratore delegato, fiscalista acuto e preparato, ma convinto di conoscere bene anche il calcio avendo amato una delle sue squadre romane. I successi economici di De Laurentiis sono in parte merito suo, in perfetta simmetria è pure colpa sua il disastro tecnico di quest’anno. Chiavelli si sta defilando, ma ha deciso troppo per non lasciare le impronte sul rovinoso progetto. Si è spento come un petardo nel temporale".