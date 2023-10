Corbo su Repubblica: "ADL ha spaventato Garcia e l'ha riportato in panchina con idee più chiare"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così sul quotidiano all'indomani del successo sul campo del Verona

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così sul quotidiano all'indomani del successo sul campo del Verona: "La quinta vittoria sembra la prima del nuovo corso. Può riaprire il campionato archiviando le precedenti 8 partite. È diversa dalle altre, è quella che mancava se il Napoli si è finalmente rigenerato e Garcia si è liberato dei suoi fantasmi.

Se è tutto vero quello che si è visto a Verona, sarà ricordata come la magica giravolta di un presidente pentito. Lascia che l’ambiente smaltisca la delusione dopo le sconfitte con Real e Fiorentina, spaventa Garcia portandolo sull’orlo del burrone, gli fa immaginare il disastro, riprende quindi per mano e lo riporta in panchina con idee più chiare. Dall’assenza di Osimhen deriva una formazione ben calibrata.