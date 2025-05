Papa Leone XIV e la rivelazione sul calcio: "È un grande tifoso della Roma"

Grande festa nel Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze per l’elezione al soglio pontificio del cardinale Robert Prevost. Padre Giuseppe Pagano, che lo conosce personalmente, ricorda con emozione i momenti condivisi: "Abbiamo studiato insieme a Roma nel 1983, lui era poco più grande di me. È il primo agostiniano della nostra famiglia religiosa a diventare Papa. Lavorerà per l’unità e la comunione interna nella Chiesa. Leone XIV è un americano latino, più vicino alla cultura del Sud che a quella del Nord. Ha trascorso molti anni come missionario, sa vivere accanto ai poveri e dialogare con i ricchi. Questo, credo, sarà un punto di forza per il suo pontificato. Lo Spirito Santo, anche questa volta, ha guidato bene il Conclave".

Oltre alle sue qualità spirituali, Pagano sottolinea anche le doti umane del nuovo Papa: "È una persona con cui si crea subito un rapporto di fiducia. Nei nostri viaggi insieme ci siamo anche divertiti: è curioso, pieno di interessi, ama guidare per ore e segue con passione diversi sport. È un grande tifoso della Roma. Dopo una Roma-Fiorentina mi disse scherzando: 'La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la sua morte'". Lo riporta Il Messaggero.