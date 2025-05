Lukaku, a te i gol-Scudetto: c'è una statistica contro le ultime tre in calendario che fa sognare

Tra critiche, sospetti e attacchi più o meno velati, Romelu Lukaku si è caricato il Napoli sulle spalle con il silenzio di chi sa rispondere solo sul campo. Dodici gol e dieci assist non raccontano tutto, ma sono la sintesi di una stagione vissuta a modo suo, tra sponde intelligenti, sacrificio e leadership silenziosa. Ha attraversato momenti difficili, chiuso a Cobham nell’estate del gelo con il Chelsea, ma non ha mai ceduto.

La sua forza è mentale oltre che fisica. Ha assorbito critiche su peso, forma e utilità tattica, restando al centro del progetto senza mai alzare la voce. Oggi è leader tecnico e morale di un Napoli che sogna in grande, magari anche lo scudetto. Gli manca solo la doppietta, curiosamente assente nel suo score stagionale, ma ha ancora tre gare per completare l’opera: Genoa, Parma e Cagliari, squadre contro cui ha già messo a segno 16 gol in carriera. Tre sfide per un bomber che non ha bisogno di mostrarsi affamato, ma che resta un cannibale del gol. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.