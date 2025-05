Repubblica - ADL-Conte, possibile incontro dopo il Genoa: il tecnico non ha ancora sciolto le riserve

Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, nonostante sia legato al club da un contratto in scadenza nel 2027.

"Conte, al momento, è focalizzato esclusivamente sulla volata finale del campionato e, salvo colpi di scena, incontrerà De Laurentiis dopo la sfida di dopodomani contro il Genoa". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul futuro del tecnico azzurro: "L’auspicio è che il risultato al Maradona sia positivo, così da permettere al Napoli di avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, nonostante sia legato al club da un contratto in scadenza nel 2027.

Il club, però, vuole evitare un nuovo scossone in panchina e ha già iniziato a lavorare per ricucire il rapporto con l’allenatore salentino, messo a dura prova dagli errori commessi durante il mercato invernale. Restano infatti ancora vivi i ricordi delle trattative sfumate per Garnacho, Adeyemi, Saint-Maximin, Danilo e Comuzzo. Operazioni mancate che, insieme alla cessione di Kvaratskhelia, hanno rischiato di compromettere la straordinaria cavalcata azzurra in vetta alla classifica: un cammino zavorrato nel momento decisivo dal blackout societario e da una rosa indebolita".