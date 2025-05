Osimhen e l'offerta monstre dall'Arabia: pronto ingaggio da 35 mln a stagione

vedi letture

La Juventus vuole Victor Osimhen, ma sul nigeriano incombe l'Arabia.

La Juventus vuole Victor Osimhen, ma sul nigeriano incombe l'Arabia. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega che nel caso ormai sempre più scontato di una cessione di Vlahovic, la Juventus ha bisogno di chiudere un colpo da novanta là davanti (anche in ottica Mondiale per Club) e Osimhen è il nome che piace di più.

In questa stagione in prestito al Gala ha trovato 24 gol in 27 partite di campionato, 33 reti in 37 presenze contando anche le coppe. L'unica minacciosa variabile rimane l'Arabia Saudita e l’Al-Hilal che vorrebbe portare "Osi" in Saudi ed è pronto a garantire uno stipendio da 30-35 milioni a stagione: offerta clamorosa che - come si legge - il giocatore sta valutando seriamente.