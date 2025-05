Lobotka e l'infortunio: c'è una speranza per il Genoa

Stanislav Lobotka potrebbe essere in panchina per la sfida al Genoa di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, Antonio Conte dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka dal primo minuto nella sfida contro la squadra di Vieira per la botta subita contro il Lecce.

Il centrocampista slovacco, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, non partirà titolare ma dovrebbe comunque essere convocabile. Al suo posto è pronto Billy Gilmour, che si candida per una maglia da titolare in mezzo al campo.