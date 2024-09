Corbo su Repubblica: "Con le piccole anche Sarri e Spalletti facevano fatica, oggi è un test!"

vedi letture

La partita col Monza può essere la prova del nove per il Napoli e Antonio Conte. Lo sostiene Antonio Corbo, che nel suo editoriale per La Repubblica si esprime così: "Monza ha tutti i limiti per offrire al Napoli una interessante controprova. Accreditarsi come squadra implacabile, dura come una schiacciasassi, invalicabile per i deboli. È una prerogativa che a memoria d’uomo accompagna più velocemente verso lo scudetto. Se centra oggi la quarta vittoria consecutiva, si potrà parlare non solo di Napoli forte, perché già lo è. Ma di un “altro Napoli”. Quello che non c’era. Che non perde ritmo.

Che non scivola nei confronti più facili. Una sindrome che l’ha invece costretto anche con Sarri e Spalletti a inspiegabili pause negli anni scorsi, e che ha appena ridimensionato le milanesi Inter e Milan in due sconcertanti pareggi ciascuna".