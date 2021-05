Corsa Champions, Sconcerti sul CorSera: "Calvarese, errori non da VAR! Ora Juve favorita"

"Ora è la Juventus la nuova favorita". E' così che scrive sul Corriere della Sera Mario Sconcerti in merito alla corsa Champions, soffermandosi poi anche sulle polemiche di Juventus-Inter: "La brutta sera del Milan si aggiunge alla brutta sera di Calvarese a Torino e insieme lasciano aperto il quarto posto di Champions. Stupisce nell’arbitraggio di Calvarese soprattutto l’ultimo rigore, molto astuto, ma chiaro, nel senso che non esisteva. Non a mio avviso almeno. Ed è un errore da vecchi campionati, quando non c’era la Var, quando la legittimità al sospetto veniva dalla costanza con cui l’errore finiva sempre a favore dei medesimi. Detto questo la Juve ha sofferto e vinto mentre il Milan non ha giocato".