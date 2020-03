CorSera - Calcio fermo, grossa perdita per la Serie A: addio a 720mln se non si riprenderà a giocare

L'arrivo del Coronavirus e il conseguente rinvio della Serie A comporterà una grave perdita economica per il campionato italiano. Anche per questo motivo non è utopia credere che i club possano chiedere ai calciatori di ridursi lo stipendio. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che le proiezioni ottimistiche stimano che la perdita minima possa passare da 160 a 200 milioni, le più catastrofiche parlano addirittura di 720 milioni persi qualora il campionato non riprendesse più. Ipotesi che tutti tendono ad escludere a priori. Ma dipende dal virus.