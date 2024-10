Corsera - Kvaratskhelia, Conte passa dal 'deve restare' al 'può andare se non c'è accordo'

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta le parole di ieri di Conte sul futuro di Kvaratskhelia in conferenza stampa. Si parla del rinnovo e del futuro a questo punto incerto.

"Ha fissato una linea, Conte, anche se di medio periodo, nel tentativo di rivedere in campo quel calciatore di cui si era innamorato, per il quale aveva posto una condizione precisa al club al momento della firma. Dal «deve restare» si è passati al «può andare se l’accordo non lo soddisfa», nel mezzo tre mesi in cui al gioiello georgiano ha dovuto dare più di una lucidata. Conte ha toccato con mano il suo indiscutibile talento ma ne ha anche ravvisato qualche imperfezione, lo ha visto trionfare ma anche abbattersi, esultare e oscurarsi".