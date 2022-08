CR7, Gazzetta ricorda: "732mln di follower e la Juve passò da 87 a 130mln di merchandising"

Nel 2020 il portoghese ha tagliato il traguardo del miliardo nei guadagni, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del lato economico di CR7

© foto di Image Sport

Nel 2020 il portoghese ha tagliato il traguardo del miliardo nei guadagni, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del lato economico di CR7: "Il valore del suo brand è in continua crescita. Ormai il fatturato delle sue attività tocca i 55mln di euro. Tra i proventi c’è innanzitutto il marchio CR7 senza trascurare la produzione di vestiti e con il contorno della gestione di hotel di prestigio. E ad irrobustire la sua immagine c’è anche un sontuoso contratto a vita da testimonial della Nike. Al tempo d’oggi i suoi 732 milioni di follower (sulle varie piattaforme) gli permettono di essere ai vertici delle classifiche mondiali di popolarità".

Nel tempo è stato salutare anche per i club in cui ha militato: "Senza tornare indietro sino al Real, con il boom di vendita delle sue camiseta, è interessante leggere i dati relativi alla sua esperienza nella Juve. È oggettivo il successo della società bianconera dal punto di vista commerciale. Esemplare il salto dai 102 milioni della stagione 2017-18 ai 157 un anno dopo alla voce relativa alla gestione dei diritti dei calciatori. Altrettanto è accaduto per il merchandising e gli sponsor, con un progresso da 87 a 130 milioni".