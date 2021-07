Crotone in pressing su Contini: la posizione del Napoli

Nikita Contini potrebbe giocare la prossima stagione con la maglia del Crotone. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Sullo sfondo c’è sempre il mercato, Contini giocherà titolare anche all’Allianz Arena, poi c’è il Crotone che spinge per averlo in prestito. Il Napoli potrebbe dare il via libera al trasferimento quando rientrano Meret e Ospina.