Da Juve-Napoli ai nazionali che violano il protocollo: in A è scoppiata la 'bolla'

Dal caso Juve-Napoli a quello legato a Cristiano Ronaldo, passando per il caos tamponi in casa Lazio, fino ai cinque calciatori della Fiorentina (Milenkovic, Vlahovic, Martinez Quarta, Amrabat e Caceres) che hanno risposto alla chiamata delle loro Nazionali nonostante il divieto dell'ASL: la bolla anti-Covid in Serie A, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, è stata fin da subito molto poco bolla. In mezzo a due fuochi (la ASL da una parte e la FIFA dall'altra), la Serie A in queste settimane è stata scenario infatti di polemiche e paradossi, di protocolli interpretati in modo troppo soft, di contagi crescenti all'interno delle società e istruttorie su istruttorie ancora attualmente in corso alla Procura Federale. Una "bolla scoppiata", riprendendo il titolo della rosea, a cui urge insomma trovare presto una soluzione.