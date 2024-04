Da Monza al Frosinone, cambia l'ala destra: c'è un favorito per rimpiazzare Ngonge

Contro il Monza Cyril Ngonge è stato schierato titolare da Francesco Calzona, ma contro il Frosinone l'ex Hellas Verona sarà squalificato

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro il Monza Cyril Ngonge è stato schierato titolare da Francesco Calzona, ma contro il Frosinone l'ex Hellas Verona sarà squalificato. Chi al suo posto? Le ultime dal Corriere del Mezzogiorno: "Politano a Monza è partito dalla panchina subentrando a Ngonge e realizzando un gol meraviglioso, l’ottavo stagionale.

Ngonge domenica sarà squalificato, Politano lavora per arrivare in condizioni brillanti alla sfida, dovrebbe giocare dal primo minuto. Le alternative anche a gara in corso a destra sono Lindstrom e soprattutto Raspadori che Calzona ha già schierato a destra nella formazione titolare a Cagliari e poi come soluzione nel corso della ripresa contro Juventus, Sassuolo e Torino".