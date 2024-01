Da Torino ci credono: "Napoli in calo e noi in crescita, il divario è più ampio!"

Lo scrive il quotidiano torinese La Stampa raccontando del grande test che attende la difesa di Juric ed in particolare sul trattamento da riservare a Kvaratskhelia

Primo, non prenderle. Ha perso l’esplosività dell’anno scorso, oltre ad Osimhen volato in Coppa d’Africa, ma l’attacco del Napoli resta il pericolo numero uno per il Torino. Lo scrive il quotidiano torinese La Stampa raccontando del grande test che attende la difesa di Juric ed in particolare sul trattamento da riservare a Kvaratskhelia:

"Gli azzurri ne hanno vinte 7 su 8, uscendo dal campo con la porta inviolata nelle ultime 4 sfide. Un vero e proprio tabù per i granata, fermi al gol di Glik nel 2015. Un divario schiacciante che domani sera si avvertirà di meno, visto il calo sensibile del Napoli e i progressi dei granata. La squadra di Juric può approfittarne, a patto innanzitutto di riuscire a contenere le folate del numero 77. L’allenatore di Spalato gli opporrà la quarta difesa meno battuta del campionato, che da un paio di mesi a questa parte ha trovato la sua fisionomia adattando per necessità Tameze, che è un centrocampista, sul centro destra. Ma dopo qualche sbavatura la permanenza dietro dell’ex del Verona non è più così scontata. Anche perché nel frattempo Djidji, rientrato da un mese dopo un lungo stop e finora mai utilizzato dal 1’, ha ormai recuperato la condizione e preme per riprendersi il posto. I dubbi, stavolta, li ha anche Juric che negli ultimi allenamenti al Filadelfia ha provato il franco-ivoriano titolare. Il test è andato bene e così adesso i due se la giocano".