Dal 4,5 al 5,5, pagelle durissime per Mazzarri: "Non ha coraggio, squadra confusa e nervosa"

Finisce anche Walter Mazzarri nel mirino della critica dopo il pareggio interno contro il Monza. Sui quotidiani voti negativi per il tecnico dopo l'ennesimo risultato deludente del Napoli.

Il Mattino 5,5 - La confusione tattica è totale. Ovvio Paladino con il suo uomo su uomo, con le marcature con la clava, fa quello che deve fare. Meglio il secondo tempo con un ritmo più alto: Meret lo salva dal disastro. Fa entrare Simeone inspiegabilmente solo all’82’, la squadra mostra un po’ di cuore ma il finale è ancora una volta un arrembaggio poco concreto. Troppe assenze, vero, ma servono atti di coraggio. Che non si intravedono

Gazzetta 4,5 - Tra il Napoli di Garcia ed il suo non si vedono differenze sensibili sotto alcun punto di vista. La squadra è sfilacciata, non sembra solida e questa per un tecnico è una colpa grave

Corriere dello Sport 5 - Quattro occasioni colossali, 25 tiri (19 in area, 9 nello specchio) e il 58.3% di possesso: eppure si dirà che a salvare il Napoli dalla sesta sconfitta della sua gestione, la terza consecutiva, è stato Meret parando il rigore. Squadra dominante ma bloccata, nervosissima, incapace di segnare, a 5 dietro. E il Cholito dentro all’85’ è un paradosso.