Dalla contestazione all'ennesima prova d'amore: col Frosinone sarà sold out

Il Napoli potrà fare affidamento sul pubblico delle grandi occasioni nel match di domenica a ora di pranzo contro il Frosinone. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorrno: "Sold-out ancora una volta, domenica alle 12.30 contro il Frosinone Napoli darà la sua lezione d’amore con un po’ d’entusiasmo in più dopo la vittoria di Monza.

All’U-Power Stadium la sfida è iniziata con la contestazione agli azzurri, il successo contro gli uomini di Palladino non ha colmato il vuoto di un’annata complessa ma ha determinato un clima più sereno. La corsa al biglietto per Napoli-Frosinone non è l’unica lezione d’amore che ha ricevuto il Napoli".