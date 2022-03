Damascelli boccia Agnelli e la Superlega: "Prigioniero di un sogno, è una partita persa"

“Ceferin, Agnelli e la commedia triste della Superlega”. Così, sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli

“Ceferin, Agnelli e la commedia triste della Superlega”. Così, sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli commenta le ultime dallo scontro fra i club fondatori e la UEFA, rinfocolato dalle dichiarazioni di ieri: “Una partita persa. Però giocata ancora in modo cocciuto. Agnelli resta prigioniero di un sogno, la Superleague è finita ancora prima di cominciare ma il presidente della Juventus insiste, resiste, non volendone prendere coscienza”.

Nella giornata di ieri, sia Agnelli che Ceferin sono stati protagonisti di un dibattito sul futuro del calcio organizzato dal Financial Times. E proprio di questo si parla sulle colonne del quotidiano diretto da Augusto Minzolini: “Il summit di Londra sarebbe stato l’occasione per una diplomatica ammissione di un errore strategico e di comunicazione, invece ha prevalso l’ossessione capricciosa, tale è, di volersi sostituire al potere dell’Uefa per aumentare sensibilmente gli introiti”.