Demme e Mertens scalpitano: a caccia di minuti con lo Spartak

Demme e Mertens scalpitano per trovare minuti nella sfida allo Spartak Mosca. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Turn-over sì ma non troppo, qualche cambio di formazione ma è difficile pensare che Spalletti stravolga la formazione rispetto alla sfida contro il Cagliari. C’è bisogno di ruotare, a Demme potrebbe portare a casa uno spezzone più ampio per crescere di condizione.

Mertens contro il Cagliari era in panchina, ha voluto esserci, scalpitava per rientrare in gruppo e adesso spera di strappare qualche minuto. Tutto sarà fatto nei tempi giusti, l’obiettivo di Spalletti è non spezzare la meravigliosa armonia, anche per questo motivo non dovrebbe toccare le sue certezze, gli stakanovisti".