Demme squalificato con la Lazio, Gazzetta: "Si spera nell'orgoglio di Bakayoko"

Giovedì si torna in campo e c'è una brutta notizia per Gattuso: Demme, squalificato, non ci sarà. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Contro la squadra di Simone Inzaghi, Gattuso dovrà rinunciare alla sua cerniera Demme (squalificato). Anche ieri sera il tedesco è stato fra i migliori. Ma si spera nell’orgoglio di Bakayoko, scivolato indietro nelle preferenze del tecnico per meriti dell’ex Lipsia, oltre che per propri demeriti".