Di Lorenzo, la questione comincia a rasserenarsi: i motivi

Come scrive il Corriere dello Sport parlando della questione legata a Di Lorenzo, la storia comincia ad assumere contorni di maggiore serenità: alla tela ricamata con pazienza dal ds Manna sin dai primi istanti e agli interventi decisi di Conte dopo la sua investitura, s’è aggiunto il tocco di De Laurentiis. Sceso in campo in prima persona alle porte della presentazione del nuovo allenatore e dell’inizio della stagione - con i ritiri - per ristabilire il sereno e scrivere la parola fine in calce al caso.