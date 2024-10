Di Lorenzo, numeri top: l'emblema della rinascita del Napoli ora insegue un record

Giovanni Di Lorenzo è l'emblema della rinascita del Napoli. Dal Lecce al Lecce, dai fischi al momento del cambio al gol decisivo. Ne scrive il Corriere dello Sport: "Lo ha segnato in casa e lo ha dovuto segnare due volte lottando contro fuorigioco, Var, portiere e Krstovic sulla linea, ma alla fine ce l’ha fatta.

Di Lorenzo è tornato al centro del villaggio: l’estate dei tormenti è lontanissima, e il suo è già un autunno dolce come il clima che ancora culla la città. In nove partite ha già eguagliato il suo primato di reti in un intero campionato con il Napoli. Ora può cominciare la corsa al record personale in Serie A: stagione 2018-2019 con l’Empoli, 5 gol in totale e tutti in campionato".