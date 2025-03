Di Lorenzo va gestito: è uno dei più stanchi della rosa del Napoli

In casa Napoli energie da gestire in vista del Milan, dopo le nazionali, e per le prossime partite, con altre nove finali per continuare a tenere vivo il sogno scudetto. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola parla di alcuni azzurri come Politano e Di Lorenzo, rientrati al Napoli dopo gli impegni con l'Italia: "Per Politano il solito dispendio di energie a tutto campo, ma è sempre lui quello che salta l'uomo e può fare differenza sulla fascia destra. L'esterno romano è uno dei più stanchi della rosa azzurra e ora va gestito.

Tant'è che anche Spalletti non lo ha schierato titolare, ma quando è stato impiegato ha fatto la differenza sull'out destro, con il suo compagno di reparto Di Lorenzo che non è nemmeno lui al top della condizione ma è anche uno dei più impiegati da Conte: non ha finora saltato una partita (29 gare per 2610 minuti in campionato)".