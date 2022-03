Disastro a Torino, ora stop e Serie B: la coppia Guida-Massa non tornerà in Serie A prima di un mese

L'accoppiata Marco Guida-Davide Massa, spiega la Gazzetta dello Sport, resterà fuori dal circolo della Serie A per circa un mes

L'accoppiata Marco Guida-Davide Massa, spiega La Gazzetta dello Sport, resterà fuori dal circolo della Serie A per circa un mese, dopo l'errore di valutazione del contatto Belotti-Ranocchia in Torino-Inter. Arbitro e varista saranno fermati a partire dal prossimo turno, quindi ci sarà la sosta per le nazionali e poi, alla ripresa, verranno dirottati in Serie B per almeno 2 o 3 turni. La Serie A dovranno riconquistarsela entrambi, ma difficilmente li rivedremo arbitrare nel massimo campionato prima del 16 aprile. Intanto però lo stesso Massa, giudicato dai vertici arbitrali il più responsabile dei due, domani serà dirigerà la sfida Champions fra Lille e Chelsea, con la designazione UEFA che era già stata decisa da giorni.