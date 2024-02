Disastro in zona gol dalla partenza di Osimhen: 4 gol in 6 gare

Senza Victor Osimhen il Napoli ha avuto molti problemi in zona gol, come confermano alcuni dati riportati questa mattina dal Corriere dello Sport.

Senza Victor Osimhen il Napoli ha avuto molti problemi in zona gol, come confermano alcuni dati riportati questa mattina dal Corriere dello Sport. L'attaccante tornerà a disposizione per la sfida di sabato al Maradona contro il Genoa per provare a dare nuova linfa ad un reparto che è in grossa difficoltà.

"Per dirne un’altra: da quando è arrivato Mazzarri, gli azzurri sono rimasti a secco 7 volte su 11 in campionato; per 5 di fila in trasferta, cosa che non accadeva dal 1979 (il record di 6, ahilui, è a un passo). Per concludere: Osi ha saltato le ultime 6 per la coppa e senza di lui il Napoli ha realizzato 4 gol grazie a Kvara, Politano, il difensore Rrahmani e un’autorete. Ecco perché il suo ritorno non è letteratura".