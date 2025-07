Due ali a un passo, Neres verso il cambio di posizione: "Lì sicuro segnerà di più"

Il Napoli prepara una vera e propria rivoluzione sulle corsie esterne. Noa Lang è ormai da considerare un nuovo calciatore azzurro, con l’ufficialità attesa a breve. Ma non è finita qui: anche Dan Ndoye è sempre più vicino a vestire la maglia partenopea, completando così un doppio colpo mirato a rinforzare soprattutto il versante sinistro del campo. Con l’arrivo dell’olandese dal PSV e il possibile innesto dello svizzero del Bologna, il club azzurro si assicura duttilità, freschezza e qualità nella spinta offensiva sulle corsie. Un cambiamento che avrà inevitabili conseguenze anche sugli equilibri tattici.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, David Neres dovrebbe essere dirottato stabilmente sulla fascia destra. Lì andrebbe ad alternarsi con Matteo Politano, garantendo così profondità e soluzioni tecniche inedite al nuovo allenatore. Il quotidiano sottolinea inoltre come questa scelta tattica potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa anche in fase realizzativa: “Il brasiliano spostato a destra può essere una risorsa anche in fase offensiva, ha sicuramente la possibilità di segnare di più”, si legge. Con la nuova disposizione, Neres avrà infatti più libertà di accentrarsi e cercare la conclusione, sfruttando le sue doti tecniche e la capacità nel dribbling.