Due ballottaggi in attacco: si va verso una conferma ed una novità rispetto a Torino

Non mancano i dubbi di formazione per Rino Gattuso. Sulla fascia sinistra c’è il solito ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. In attacco Zielinski e Insigne sono intoccabili, mentre - scrive il Corriere del Mezzogiorno - Lozano e Osimhen sono in leggero vantaggio su Politano e Mertens. Il Napoli vivrà la vigilia in ritiro al Britannique, mentre il Cagliari in serata soggiornerà a Palazzo Caracciolo.