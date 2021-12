Editoriale CdM su Manolas: "Era così difficile rispettare i concetti di disciplina e rigore?"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, nel suo editoriale commenta l'addio di Manolas, criticandolo per la tempistica del suo addio: "È una questione di forma, che poi è sostanza. Così difficile chiedere a un ragazzo, abbastanza cresciuto per la verità, di 30 anni che mercoledì ha lasciato la città quasi in fuga per raggiungere Atene, il rispetto di certi piccoli codici di comportamento? Anche nel calcio, che tutti insistiamo a considerare un mondo a parte, esistono (anche fuori dal campo) i concetti di disciplina e di rigore".