Editoriale Cds: "Conte colpo superiore ad Ancelotti. C'è una grande differenza"

© foto di sscnapoli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza l'arrivo di Conte al Napoli e nell'editoriale scrive: "Conte al Napoli è un grande colpo. Il colpo di teatro di un presidente che dopo lo scudetto è parso il fratello gemello dell'uomo che in vent'anni è riuscito a coniugare risultati sportivi e utili d'impresa. Conte è un colpo mediaticamente forse persino superiore a quello di Ancelotti.

Perché Ancelotti arrivò a Napoli dopo i 91 punti di Sarri. In una squadra considerata quasi perfetta e in un club col vento in poppa. Conte invece arriva dopo le macerie post-scudetto".