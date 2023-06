Editoriale Cds: "Garcia al Napoli è l'uomo giusto al posto giusto, anche per ambizioni"

"Che questo si tradurrà nel bis dello scudetto e nella finale di Champions, come Aurelio De Laurentiis ha detto di aspettarsi, è tutto da vedere". Alessandro Barbano, nel fondo dedicato sul Corriere dello Sport, predica calma in merito all'arrivo del neo allenatore Rudi Garcia al Napoli. Ma sorvolando i pregiudizi che non fosse esattamente la prima scelta di De Laurentiis e degli azzurri, "resta il fatto che Garcia è parso da subito stare al posto giusto. Alla pari con le ambizioni di una squadra straordinariamente assortita e motivata, di una società maturata, di una piazza unica".

Una sensazione emersa dopo la presentazione dell'allenatore di ieri al fianco del suo presidente. Una scelta, quella del francese ex Lione, che ricade su una visione lungimirante "perché orientata a proiettare il successo su un teatro europeo". L'ambizione massima è la prossima finale di Champions League.