Lobo ko, è il turno di Gilmour: il prescelto di Conte arrivato dopo un'estate di corteggiamento

Gilmour: il prescelto di Conte arrivato dopo un'estate di corteggiamento

Un’estate intera di corteggiamento, perché era lui il prescelto di Conte, ed ora la possibilità di essere protagonista in questo finale di campionato. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, scrive così su Billy Gilmour: "Come se avesse visto in anticipo nella macchina del tempo, intuendo che nel momento decisivo della stagione avrebbe potuto fare a meno dell’insostituibile Lobotka. Billy Gilmour è stato un acquisto di Antonio Conte, nel senso che è stato uno dei primi nomi fatti dall’allenatore azzurro in sede di mercato.

Gilmour è cresciuto tantissimo in questi mesi, anche prendendo spunto dal maestro che aveva davanti. Ogni giorno, allenamento dopo allenamento. E partita dopo partita. Billy ha caratteristiche molto diverse da Lobo, va meno nello stretto più alla ricerca della profondità. Va di ritmo, come insegna il calcio inglese. E in Premier si è messo in mostra negli ultimi anni, anche grazie a Roberto De Zerbi che lo ha forgiato al Brighton e reso ancora più completo. Gilmour – più di Lobo – ama andare sul lungo, cambiare gioco e accorciare".