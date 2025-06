Non solo De Bruyne, Conte vuole anche Frattesi: lo apprezza per due motivi

Il Napoli continua a lavorare per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, oltre all’ormai imminente arrivo di Kevin De Bruyne, il club partenopeo ha individuato in Davide Frattesi il principale obiettivo per completare il reparto.

Il centrocampista dell’Inter è il profilo preferito da Antonio Conte, che ne apprezza dinamismo e capacità di inserimento. L'alternativa a Frattesi, per cui la richiesta dell'Inter è di 40 milioni, è Carlos Soler del Psg.