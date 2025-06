Da Torino - Ngonge verso i granata: ha già dato il suo ok

“Proseguono i contatti tra Torino e Napoli per Cyril Ngonge. Una pista svelata in anteprima da Tuttosport e che può prendere quota già nei prossimi giorni”. Il quotidiano torinese rilancia la pista granata per l'esterno in uscita dal Napoli: Previsto un contatto diretto tra i due club per approfondire la questione. Ancora da studiare, però, la formula che possa risultare gradita a tutte le parti in causa, anche se la sensazione è che si possa provare ad impostare l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Soluzione questa gradita al Toro, ma che potrebbe andare bene pure alla società di Aurelio De Laurentiis. Anche perché appare difficile, infatti, recuperare per gli azzurri i 19 milioni spesi nel gennaio 2024. L’esterno offensivo ha già dato disponibilità al trasferimento in maglia granata, dove ritroverebbe uno dei suoi papà calcistici.